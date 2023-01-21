«التخطيط»: 7.9 مليار جنيه استثمارات بمحافظة البحر الأحمر في العام المالي الحالي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر، للعام المالي 2022- 2023، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي غدًا الأحد.

«السعيد»: الوزارة حريصة على إشراك المواطنين بالمراحل التنموية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إشراك المواطنين في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، مضيفة أن الوزارة تعمل على اتخاذ خطوات متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز تلك المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقًا لمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».

توطين أهداف التنمية المستدامة

وبالنسبة لأهداف خطة المواطن، قالت «السعيد»، إنَّها تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشفافية والمساءلة، تفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة البرامج والأداء.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2023/22 بلغت 7.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 88% عن خطة 2022/21، لتمثل نسبة 1.9% من الاستثمارات العامة المُوزعة لنحو 240 مشروعًا تنمويًا.

وتطرق التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن قطاع الكهرباء بلغت الاستثمارات المستهدفه له 2.2 مليار جنيه بنسبة 28%، قطاع الإسكان بقيمة 2.1 مليار جنيه وبنسبة 26%، وقطاع التنمية المحلية باستثمارات بلغت 945 مليون جنيه بنسبة 12%، وكذا قطاع الموارد المائية والري باستثمارات تبلغ 192.8 مليون جنيه 2%، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باستثمارات 136.7 مليون جنيه بنسبة 2%، وأخرى بقيمة 2.4 مليار جنيه بنسبة 30%.

وأوضح التقرير أن المشروعات المستهدفة بالخطة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تتمثل إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا بقيمة 2 مليار جنيه، إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بقيمة بلغت 190 مليون جنيه، إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ 50 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمجال خدمات الإسكان، أشار التقرير إلى أبرز المشروعات والمتضمنة البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، إنشاء مشروع صرف صحي متكامل لمدينة الشلاتين بتكلفة تقدر بـ 80 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحي لمدن رأس غارب، سفاجا، القصير، الغردقة، بمبلغ 72.5 مليون جنيه وغيرها.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية في خطة 2023/22 تمثلت في توجيه نحو 416 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مجال التنمية المحلية، أوضح التقرير أن المستهدف 120 مشروعا، مضيفًا أن أهم المستهدفات التنموية في خطة 2023/22 تضمنت رصف طرق محلية بنحو 219 مليون جنيه، توجيه 196 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إضافة إلى مشروع استكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمجال الموارد المائية والري بتكلفة 192.8 مليون جنيه، وثلاثة مشروعات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.