تفاصيل مبادرة الاهتمام بالأم والجنين لمنع انتقال الفيروسات المناعية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين التي بدأت في شهر مارس من عام 2020، تناولت فحص عدد كبير جدا من السيدات، لمنع انتقال فيروسات تنتقل للأجنة من الأم، وأبرزها الأمراض المناعية مثل مرض الإيدز وفيروس سي والزهري.

ولفت «عقبة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن ذلك الأمر يحتاج لعناية كبيرة جدا، ومتابعة السيدات الحوامل بفترة الحمل بشكل مستمر، وعمل فحوصات بشكل دوري، والتأكد من نسبة الفيروسات بدمائهم وأخذ العلاج اللازم أثناء الحمل، وهو يعتمد على أدوية لا تؤثر على الحمل، وأثناء الحمل والولادة يكون الأمر تحت رعاية مكثفة، وما بعد الولادة يحصل الأطفال على علاجات سريعة قبل مرور 12 ساعة من تاريخ الولادة.

فحص السيدات بعد فترة الولادة والرضاعة

وأضاف أن بعد فترة الولادة والرضاعة، يتم فحص السيدات للتأكد من خلوهن من نسب الفيروسات، واستمرار إعطائهن هذه الأدوية بشكل مكثف، مشيرا إلى أن ولادة السيدة المصابة بفيروس الإيدز أو فيروس b، يحتاج لنوع من الرعاية المتاكملة خلال فترة الحمل، وأثناء عملية الولادة، وما بعد الولادة وأثناء الرضاعة، ومنع الأطفال من الإصابة بهذه الفيروسات والرعاية المكثفة للأطفال والأمهات بعد الولادة.

فيروس b من ممكن ينتقل من الأم للجنين أثناء الحمل

وشرح «عقبة»، أن فيروس b من الممكن أن ينتقل من الأم للجنين أثناء فترة الحمل، خاصة في الثلاث شهور الأخيرة، ولذلك يجب إعطاء السيدة الحامل الرعاية خلال هذه الفترة، وفي حال ارتفاع الفيروس في الدم بشكل كبير تحتاج لمجموعة من الأدوية لمنع فرص الإصابة خلال فترات الحمل والرعاية أثناء عملية الولادة حتى لا تنتقل العدوى خلال عملية الولادة، ثم يتم إعطاء الطفل أدوية مناعية مكثفة بعد ولادته.