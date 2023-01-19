أخصائي باطنة يقدّم نصائح لحماية الحوامل من نزلات البرد (فيديو)

قدّم الدكتور أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنة، نصائح لحماية الحوامل من نزلات البرد، قائلا إنّ السيدة الحامل تعاني بطبيعة الحال من ضعف في المناعة بسبب الجنين، والتغيرات الحادثة في هرموناتها.

تطعيم الإنفلونزا مهم لحماية الحامل

وقال الخطيب، خلال مداخلة عبر خاصية زووم، في برنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنّ أهم ما يجب أن تفعله المرأة الحامل، بحسب منظمة الصحة العالمية، هو الحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وتابع أخصائي أمراض الباطنة، أنّ التطعيم يكون مفيدا للأم الحامل والجنين على حد سواء، ويدوم مفعوله معهما حتى بعد 6 أشهر من الولادة، ما يزيد احتمالية عدم الإصابة بالإنفلونزا من 40 إلى 60%.

الاهتمام بالساعة البيولوجية

وأوضح أنّه يجب الاهتمام بالساعة البيولوجية من خلال الالتزام بمواعيد النوم والحصول على عدد ساعات نوم كافية، ما يساعد بشكل مباشر في رفع مناعة الأم، لافتا إلى أهمية ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بالعدوى، وغسل اليدين باستمرار.