منها الأم الحامل.. شروط صرف معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، شروطا لا بد من الالتزام بها حتى تتمكن الأسرة من استمرار صرف معاش تكافل وكرامة، طبقا للقانون والأحكام التي تتبعها الوزارة، كما يمكن للمتقدمين الحصول على مساعدة كرامة، من خلال الاتصال بالخط الساخن، للوزارة أو الدخول على موقع المجلس الطبي المتخصص، لاستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والحصول على ميعاد ومكان الفحص الطبي المميكن.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي شروط الحصول على معاش تكافل من وزارة التضامن الاجتماعي:

- حمل الأم.

- متابعة الحمل في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو مركز طبي

- يكون معالأم الحامل كارت المتابعة مسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر.

- بعد ولادة الأم، لا بد من متابعة الطبيب في المستشفي الحكومي أو الوحدة الصحية أو المركز الطبي على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- الأطفال بداية من سن الميلاد، لا بد وأن يقوم الأبوين باستخراج كارت متابعة يثبت أن الأطفال أخذوا الخدمات الصحية «التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة».

- حضور الأم ندوات تثقيفية صحية عن صحتها وصحة الطفل والتغذية السليمة.

- الأفراد من ذوي الإعاقة، ولا يسيتطيع العمل بشـكل منتظم لا يكفي مصاريف معيشته أو علاجه، ولا يحصل على مساعدة إعاقة أوعجز من الضمان الاجتماعي، ولا لديه نظام تأميني أو معاش محول أكتر من 400 جنيه.

- لا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

- المريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.

- طفل واحد لدى الأسرة من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.

- الأطفـال من سن 6 سنوات لا بد من تسجيلهم في المدارس وتحضر بانتظام بنسبة لا تقــل عن 80% من أيام المدرسة.

- أن يكون مستوى الأسرة المعيشي متواضع جدًا.

- عدم الحصول على المعاش من أي جمعية أهلية.