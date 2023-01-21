بدء حصاد القرنبيط في مزارع غرب الإسكندرية.. «زي الشمس منور الغيطان»

بدأ المزارعون في قرى البنجر غرب الإسكندرية في حصاد محصول القرنبيط بقرية البنجر1 والبنجر2 والبنجر3 والبنجر4 والبنجر5، وسط فرحة كبيرة بالانتاج المتميز هذا العام، خاصة وأنه من الخضروات الشتوية، التى يعشقها المصريين، ويتمتع بفوائد عديدة لاحتوائه على مادة الفوسفور ويقوي البنية العامة للإنسان.

أسعار القرنبيط يبدأ من 10 جنيهات

جمال صابر أحد مزارعي القرنبيط بقرية مصطفى إسماعيل غرب الإسكندرية قال لـ«الوطن» إن القرنبيط محصول شتوي نحب زراعته وعندما يكتمل نموه يصبح بياضه زي الشمس بينور الغيطان، وحول أسعار القرنبيط أوضح أن سعر القرنبيطة الواحدة تتراوح سعرها من 10 وحتى 15جنيها حسب حجمها وهو من الخضروات المفيدة جدا صحياً ويتم استخدام القرنبيط في الطعام وأوراقه في تغذية الحيوانات.

يؤكل بأكثر من طريقة

وأضاف المزارع سالم أبو بكر لـ «الوطن»، أن القرنبيط يتم تناوله بطرق مختلفة فهو يؤكل ني طازة من الغيط، ومسلوق ومقلي ويمكن عمله مخلل وفاتح للشهية وأيضاً يتم طبخه وهو من الأكلات المحببة كما أنه من الزراعات التي يحبها المزارع للاستفادة القصوى منه ومن أوراقه التي تغذي المواشي ويقبلون عليها بشهية، وينطلق موسم حصاد القرنبيط من شهر يناير ويتم تصدير جزء من المحصول ليباع في أسواق أوروبا بالكيلو وليس بالواحدة.

فوائد القرنبيط الصحية

مريم بشير أخصائية التغذية أكدت لـ«الوطن» أن نقص فيتامين ك في الجسم يؤدي إلى ترقق وهشاشة العظام، لكن القرنبيط يعد أغنى الخضروات احتواءً على هذا الفيتامين مما يساعد في تقوية العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقليل معدل فقده في البول، كما يحتوي القرنبيط على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، إضافة إلى أنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم، كما أنه يساهم في مقاومة أمراض السرطان ويساعد في علاج سرطان الثدي، وهو ما رصدته دراسة أجريت عام 2012 أن تناول القرنبيط والبروكلي يمكن أن يجعل المصابة بسرطان الثدي لديها قدرة أكبر على الشفاء حيث يعتقد الباحثون في جامعة فاندربيلت الأمريكية أن هذا يرجع إلى العديد من المركبات الموجودة في هذا النوع من الخضروات.