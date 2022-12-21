أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. القرنبيط بـ «5 جنيه»

أجرت «الوطن» جولة في بعض الأسواق، صباح اليوم، لمتابعة آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات في الأسواق والمحال التجارية.

ووفقا لما أعلنه سوق العبور للجملة على موقعه الإلكتروني نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم في الأسواق، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

تراوحت أسعار الجزر في الأسواق المحلية اليوم بين 8 و10 جنيهات، الفلفل بين 10 و12 جنيهًا، والخيار بين 12 و10 جنيهات، والبصل بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس بين 10 و12 جنيها، البامية بين 20 و25 جنيهًا، البسلة بين 15 و18 جنيها.

سعر الطماطم اليوم

وتراوح سعر الطماطم بين 5 و10 جنيهات، حبة الكرنب بين 6 - 8 جنيهات حسب الحجم، حبة القرنبيط بين 5 -7 جنيهات وفق حجمها، والفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا، الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ووفقا للمعروض تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي في سوق العبور بين 4 و5 جنيهات، والبصل بين 3.5 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، والملوخية بين 3 و7 جنيهات، وسعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيها، والبطاطس بين 4 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

سعر الكوسة اليوم

وتراوح سعر الكيلو الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه، وتراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيها، والفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات، والثوم بين 7 و11 جنيها.