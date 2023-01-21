ناقد فني: «المتحدة» حرصت على تنوع الأعمال الدرامية هذا العام

قال الناقد الفني عماد يسري، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حرصت على أن يكون هناك تنوع على المستوى الأعمال الدرامية هذا العام، بين التاريخي والديني والدراما الشعبية والإثارة والتشويق والجانب الاجتماعي، فهناك مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، وتعاون عربي مصري في الدراما، وذلك خلال شهر رمضان.

«المتحدة» تبحث عن عدم وجود تطويل أو مط في الأحداث

أضاف الناقد الفني خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الشركة المتحدة تبحث دومًا عن عدم وجود تطويل أو مط في الأحداث، لافتًا إلى أن السباق الرمضاني المرتقب، سيشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر مثل منى زكي وخالد الصاوي وياسر جلال وطارق لطفي ومحمد رمضان وزينة وإيمان العاصي، وخالد يوسف الذي سيخرج مسلسلًا يشارك فيه 60 فنانًا من نجوم الصف الأول.

روبي ويسرا ضمن المشاركين في السباق الرمضاني

وتابع الناقد الفني: «روبي ويسرا من ضمن المشاركين في السباق الرمضاني، ونيللي كريم ستكون المفاجأة، إذ تجسد شخصية مرأة صعيدية، وهناك ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ولن ننسى الكوميديا المتمثلة في الكبير أوي بمشاركة رحمة أحمد، وبالتالي فإن لدينا تنوعا كبيرا منتظرا في شهر رمضان».

إعجاب شديد جدا بما تقدمه الشركة المتحدة من أعمال فنية مختلفة

وأضاف يسري، أن هناك إعجاب شديد جدا بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال فنية مختلفة، مثل مسلسل وبينا معاد، حيث يترقب الجميع عرض الحلقة الخامسة عشرة، وبخاصة أنه أبرز جمال مدينة الإسكندرية، مما يسهم في التسويق لمصر سياحيا من الدراما.

وتابع الناقد الفني، أن المسلسل قصة مختلفة فيها حياة الأب المصري والأم المصرية وعلاقات اجتماعية جميلة جدا، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة، أعلنت عن العديد من الأعمال الدرامية التي سوف تعرض على شاشتها، من خلال إنتاجها وتعاون كبار شركات الإنتاج معها.

ولفت إلى أن الشركة المتحدة، تعرض قصصا من واقع المجتمع، وفيها رسائل إيجابية لأن هذا الأمر يعبر عن دور الدراما دوما، وهو تقديم الرسائل الإيجابية وليس تقديم صورة سوداوية للمشاهدين دون حلول.