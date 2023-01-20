مبادرات «المتحدة للخدمات الإعلامية».. أخلاقنا الجميلة أولا

«المتحدة للخدمات الإعلامية» نموذج يواكب الجمهورية الجديدة، دور مؤثر وطفرة كبرى فى تطوير وهيكلة الإعلام المصرى، مساهمة فعالة فى إنتاج برامج ومبادرات مختلفة من خلال توظيف القوى الناعمة لخدمة المجتمع المصرى فى كل المجالات.

«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» تقوم بدورها تجاه الوطن والشباب، فى ظل جهود بناء الدولة الشاملة، وخلق جيل يقود مصر إلى مستقبل أفضل قادر على مواجهة أى تحديات فى كل المجالات، لتثبت قولاً وفعلاً أنها تسير بخطوات ضوئية نحو المشاركة المجتمعية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

«المتحدة» أطلقت 4 برامج ومبادرات مجتمعية مهمة جدا، شكلت نسيج الوطن خلال الفترة الماضية ودفعت مصر نحو مزيد من الاستقرار والمضى قدماً نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت رؤية القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى التوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وأخلاقنا الجميلة، ومشروع كابيتانو مصر، ومبادرات نبذ التعصب، بجانب العديد من البرامج والأشكال والقوالب الأخرى.