الإعلام الرياضي.. الحيادية كما يجب أن تكون في قنوات المتحدة

«الحيادية كما يجب أن تكون» طريق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى تقوم بالعديد من المبادرات المهمة للمجتمع المصرى، وعلى رأسها مبادرة أخلاقنا الجميلة، التى ركزت فى الملف الرياضى على نبذ التعصب بين الجماهير المصرية، وإعادة الروح الرياضية للملاعب الكروية، من أجل الارتقاء بكرة القدم المصرية خاصة، والرياضات المختلفة عموماً.

«كود مهني» للحفاظ على الاحترام بين الأندية والجماهير ومصلحة المنتخبات فوق كل الانتماءات

ووضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كوداً مهنياً للبرامج الرياضية، وذلك بحثاً عن الحفاظ على الاحترام بين مسئولى وجماهير الأندية، ويشرف على تنفيذ هذا الكود مجموعة من الرياضيين والإعلاميين والأكاديميين، كما يطبق الكود فيما يتعلق بأخبار المنتخبات الوطنية المختلفة، وهو ملزم لكل مقدمى البرامج الرياضية، بالإضافة إلى المحللين والضيوف. ويدعم هذا الكود استقرار النشاط الرياضى فى مصر، من خلال نبذ التعصب، لحل أى أزمة تظهر فى الوسط الرياضى، دون وجود خروج عن النص، ومعاقبة من يحيد عن ذلك، وعدم تكرار أى خطأ، والحفاظ على حالة الحب والأخوة بين الجماهير المصرية، من أجل دعم المنتخبات الوطنية المختلفة لتحقيق الإنجازات، والفوز بالبطولات الفردية والجماعية، لكى تعود مصر لمكانتها المعتادة فى التربع على عرش الألعاب الرياضية المختلفة بالقارة السمراء، وكذلك الإنجازات الكبرى على الصعيد العالمى. وتتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام وجميع الجهات المسئولة، لتطوير مستوى الإعلام الرياضى المصرى، وتقديم محتوى جيد للجماهير، لكى يجتمع الكل على دعم ومساندة منتخب مصر، ونسيان الانتماءات الشخصية من أجل مصلحة المنتخب، حيث يساعد ذلك على تحقيق الرسالة الإعلامية المرجوة.

وتضع الشركة المتحدة رفعة الرياضة المصرية عموماً وكرة القدم خاصة، كهدف أول بالنسبة لها فيما يتعلق بنبذ التعصب بين الجماهير، والحياد فيما يتعلق بأى خلافات، والتزام القنوات الرياضية بذلك، من خلال نشر خطاب إعلامى ينبذ جميع مظاهر الفتنة، وأى سلوكيات خاطئة لا تليق بأخلاقيات الرياضة.