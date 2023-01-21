إلغاء ندب مراقب بامتحانات الشهادة الاعدادية ببني سويف وإحالته للتحقيق

قرر الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة ملاحظ بإحدى لجان الشهادة الاعدادية في قرية بني هارون للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لعدم انضباط اللجنة، على هامش متابعته الميدانية لسير الامتحانات في يومها الثاني بالمحافظة.

غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وقال وكيل بني سويف، إن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة والتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية ومتابعة سير أعمال الامتحانات أولا بأول، ولحظة بلحظة، منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية، لتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول اوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى جولته بعدد من لجان الشهادة الاعدادية، اليوم بمدارس السلطاني الإعدادية، وطنسا الإعدادية بنات وبنين بمركز ببا، ولجان مدرسة بني هارون الابتدائية مقر امتحانات الشهادة الاعدادية بقرية بني هارون بمركز بني سويف.

من جانيه، تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية «عام/مهني» للعام الدراسي 2022/2023، والتي استُؤنفت اليوم عقب انتهاء عطلة عيد الغطاس للمسيحيين.

وانطلقت الامتحانات يوم الأربعاء الماضي بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء من الأسبوع الجاري، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة أمام أكثر من 308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.