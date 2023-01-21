محافظ الشرقية: خطة لدمج الأيتام في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات، من خلال نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

خطة دمج الأيتام في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة

أشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الأيتام، في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة علي قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً ذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان والمنفذة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضتي كرة القدم وتنس الطاولة والتمرينات البدنية.

ولفت إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.