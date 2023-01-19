«الشباب والرياضة» تعلن توافر وظائف خالية.. اعرف المميزات وطريقة التقديم

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة جملة ماركت.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجة الشركة لشغل الوظائف التالية.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتطلب شركة جملة ماركت شغل الوظائف الآتية:

مساعد كاشير

مشرف خدمة عملاء

بيع مباشر

مسئول مخازن

شيف مخبوزات

شيف شاورما

شيف شواية وشيف مطبخ

بائع خضار وفاكهة

موظف أمن جزار بلدي صيانة (سباك- حداد- كهرباء- تبريد وتكييف)

شروط التقديم على الوظائف

يشترط الحصول على مؤهلات عليا أو مؤهلات متوسطة،

تقديم موقف واضح من التجنيد للذكور

مميزات الحصول على الوظيفة

تمنح الشركة مرتبات مجزية، بالإضافة إلى فرص للترقي، كما يحصل العاملون على تأمين طبي عائلي وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة أيضا.

موعد ومكان التنفيذ

الخميس الموافق 29 يناير 2023 من الساعه 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا مركز شباب المعادي الجديدة.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها، ملء الاستمارة من خلال الضغط هـنا و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد أعلاه.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حاجة مكتب الأمين للمحاسبة والاستشارات الضريبية لشغل عدد من الوظائف بها وهي:

مراجع تحت التمرين (بدون خبرة)

مراجع مساعد / Audit Associate (خبرة سنتين)

مراجع أول / Senior Auditor (خبرة 6 سنوات)

مكان العمل: مدينة نصر (القاهرة)

شروط التقديم

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة

جيد في اللغة الإنجليزية- إناث وذكور.