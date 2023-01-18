وظائف متعددة من الشباب والرياضة.. اعرف التخصصات وأبرز الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تقدم خدمات مالية.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف

وتطلب الشركة وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة، عدد من الوظائف وهي:

- أخصائي ائتمان.

- رئيس مجموعة.

- مسؤول مبيعات داخلية.

- مراجع داخلي.

- تيلر

شروط التقديم للوظائف

1- يشترط في المتقدمين لشغل تلك الوظائف الحصول على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم عليها.

2- أن يمتلك المتقدم القدرة على الترويج والعمل الجماعي.

3- القدرة على بناء علاقات.

مميزات الوظيفة

وذكرت وزارة الشباب في بيانها، بعض المميزات الخاصة بالوظائف وهي:

- تأمينات اجتماعية.

- تأمين طبي.

- أرباح سنوية.

- عمولة.

- دورات تدريبية مميزة.

موعد ومكان التنفيذ

وعلى الراغبين في التقديم لفرص العمل المتاحة في اليوم التوظيفي الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، الذهاب إلى نادي الشرقية الرياضي بجوار مديرية الشباب و الرياضة ومسجد الفتح، يوم الاثنين 23 يناير 2023 من 10 صباحا حتى الثالثة عصرا.