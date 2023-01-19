ميران عبدالوارث: محظوظة بعرض مسلسل «وبينا ميعاد» على dmc

قالت الفنانة ميران أحمد عبدالوارث، إنها سعيدة جدًا بتجربة المشاركة في مسلسل وبينا ميعاد، وتجسيدها شخصية «ندى»، الفتاة التي يقع في غرامها «طاهر»، من خلال قصة حب أفلاطوني كما وصفتها، وبالرغم أنها فتاة جميلة وثرية وتحب بصدق لكنها تفاجئ بشئ ما في هذه العلاقة، مشددة على سعادتها بعرضه على شاشة DMC.

وعن مشهد غضبها بسبب معاكسة شاب لها في المطعم، وإخبار صديقها بالموقف ويجسد دوره أسامة الهادي، ومن ثم نشب خلافًا بين الشابين، قالت في تصريحات لـ«الوطن» إنها في الحقيقة لا تعرف إذا وضعت في هذا الموقف ماذا كنت ستفعل؟، قد لا تلجأ لصديقها من الأساس، أو تشعر بتوتر وقد تصمت، وفي كل الأحوال الموقف بكل مافيه يفرض نفسه وقتها بشأن رد الفعل.

مسلسل وبينا ميعاد تجربتها الثالثة في الدراما

وأشارت إلى أن مسلسل وبينا ميعاد، يعد بمثابة التجربة الثالثة لها في عالم الدراما، بخلاف مشاركتها في 6 أفلام قصيرة قبل ذلك، وفيلم سينمائي لم يعرض بعد وهو «القاهرة مكة»، مؤكدة: التمثيل مهنة ممتعة، وأحاول الاستمتاع به، بالرغم من التفاصيل المتعلقة بالتركيز على الأداء والمظهر وطريقة الحوار.

dmc قناة نسبة مشاهدتها مرتفعة

وتابعت بقولها: ومن ثم يجب أن تفعل كل ذلك بشغف شديد، وهو ما شعرت به في «وبينا ميعاد» خصوصًا أن أجواء المسلسل ساعدت على هذه المتعة من خلال مجموعة الممثلين الذين تسعد بالتعامل معهم جدًا، فضلًا عن العرض على شاشة dmc، وهي قناة كبيرة وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، ووجود نجوم كبار ووجوه جديدة، ومن ثم كل هذا التنوع يزيد الأمر جمالًا.

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد، على قناة dmc، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية رومانسية كوميدية، من خلال تفاصيل حياة عائلة «حسن» ويؤدي دوره صبري فواز، وهو أرمل يربي أبنائه «علي، طاهر، مراد، مصطفى»، وعائلة «نادية» وتقوم بدورها شيرين رضا، مطلقة تتولى تربية فتياتها «أروى، هند، ليلى، نيللي».