«الأعلى للجامعات» يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان النتائج للطلاب

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية.

المجلس يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

نجاح الجامعات في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكل المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كل منتسبي المجتمع الأكاديمي، واستعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

أكد الوزير على تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الإجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كل المحافظات.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة اهتمام الجامعات بتسويق البرامج الدراسية المُتميزة التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ التي تُلبي احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المعاصر على مستوى الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع المجلس على أهمية تكثيف التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التربية بالجامعات المصرية، والاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم وصقل مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات التعليم الأساسي ومواكبة التطورات التي يجري إدخالها في المناهج الدراسية بالمدارس، لتخريج معلمين مُتميزين قادرين على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة خلال عام 2023

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق أيضًا على إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة خلال عام 2023، على أن تكون معاييرها على النحو التالي: «معايير مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، معايير الأنظمة التعليمية (التعلم والبحث العلمي)، معايير البنية التحتية للجامعة، معايير الطاقة والتبدل المناخي، معايير إدارة المخلفات، معايير إدارة المياه، معايير النقل داخل الجامعة، معايير جودة البيئة، خطة للاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، معايير إدارة الازمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث»)، كما تم اعتماد الجدول الزمني للمسابقة.

تعديل مُسمى كلية التجارة جامعة طنطا لتصبح كلية الأعمال

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على تعديل مُسمى كلية التجارة جامعة طنطا، لتصبح كلية الأعمال، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.

واستعرض المجلس تقريرًا حول المبادرات الرئاسية والفئات المُجتمعية المُستفيدة منها، والهدف من كل مبادرة، ووضع إرشادات لكيفية مُساهمة الطلاب فيها، تمهيدًا لإدراجها في مُقدمة مقرر القضايا المُجتمعية.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الملحق الثقافي المصري بموسكو، بشأن النظر في اعتماد بعض الجامعات الروسية ذات المستوى الأكاديمي والتعليمي الجيد طبقًا للمعايير الدولية، محل بعض الجامعات المُعترف بها من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في ضوء تحويل الطلاب المصريين من المناطق الغربية الروسية إلى جامعات مدن أخرى بعيدة عن الأحداث الراهنة بروسيا، حرصًا على مستقبل وسلامة أبنائنا الطلاب.

وفي هذا الصدد، وافق المجلس على استبدال 5 جامعات من القطاع الطبي بأخرى، واستبدال 6 جامعات من القطاع الهندسي بأخرى، واستبدال 5 جامعات من قطاع تكنولوجيا المعلومات بأخرى، واستبدال 4 جامعات من قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية بأخرى، دون التغيير في العدد الإجمالي للجامعات المُعترف بها والبالغ 44 جامعة روسية.