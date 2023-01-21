«الأعلى للجامعات» يناقش اليوم استعدادات الفصل الدراسي الثاني

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري اليوم، بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزار التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، وذلك لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بالتعليم الجامعي.

امتحانات الجامعات للعام الدراسي 2023

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وموعد إعلان النتائج، وكذلك مناقشة ما توصلت إليه لجان وورش مناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بجانب متابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني المقررانطلاقه 9 فبراير المقبل، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المقررة والخريطة الزمنية للفصل الدراسي، والتجهيزات وأعمال صيانة المنشآت والمدن الجامعية.

فتح باب الترشح لـ8 جامعات حكومية

وفي السياق ذاته، يستقبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بجامعة القاهرة، اليوم، طلبات وأوراق المرشحين للجامعات التي انتهت مدة وخدمات أعمال رؤسائها الحاليين، وهي 8 جامعات «عين شمس وسوهاج ودمياط وبنها وكفر الشيخ ومطروح والوادي الجديد ودمنهور»، وذلك وفقاً للجدول الزمني والخريطة المعلنة بشأن أعمال تلقي الطبات.