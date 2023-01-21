وزير الصحة يوجه بسرعة تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى الساحل التعليمي

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة؛ وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية للمترددين على تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت مستشفيات «روض الفرج العام، الساحل التعليمي، عين شمس العام»، بالإضافة إلى مكتب صحة المنيل النموذجي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير بدأ زيارته بتفقد مكتب صحة المنيل النموذجي في منطقة القاهرة الطبية، واطلع على سير العمل بخدمات تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج الشهادات الصحية، كما راجع مخزون التطعيمات بمختلف أنواعها للاطمئنان على توافر أرصدة كافية وفقًا للاحتياج.

مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع زيارته بتفقد مستشفى روض الفرج العام، إذ تفقد أقسام «الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، وحضانات الأطفال، والعيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها»، واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على تلك الأقسام، بالإضافة إلى تفقد صيدلية المستشفى ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد عيادة الأسنان، وأشاد بجودة الخدمات التي يقدمها القسم.

وقال إن الوزير تفقد أيضًا مستشفى الساحل التعليمي، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى والمصابين المتواجدين تحت الملاحظة بقسم الاستقبال والطوارئ، كما راجع الخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني لتلقيهم خدمات الأشعة والفحوصات الطبية، بدءا من وقت وصولهم بسيارات الإسعاف.

وتابع أن الوزير وجّه خلال زيارته بسرعة البدء في تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الساحل التعليمي، الذي يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بمنطقة شبرا.

وزير الصحة يتفقد مستشفى عين شمس العام

وأضاف أن الوزير اختتم زيارته بتفقد الأقسام المختلفة بمستشفى عين شمس العام، ووجّه بتطوير وحدة الأشعة المقطعية، ودراسة احتياج المستشفى لوحدة أشعة رنين مغناطيسي ‏MRI، فضلا عن دراسة تشغيل قسم الأسنان للعمل بالفترة المسائية والاستفادة من إمكانيات القسم في توفير الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى مساءً.

وذكر متحدث الصحة، أن الوزير حرص خلال جولته على التحدث مع المرضى وذويهم؛ للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن زياراته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات، والعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.