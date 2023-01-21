«فراخ لامبورجيني» بملتقى دجاج الزينة.. بـ 12 ألف جنيه ولها فوائد صحية

تضمن معرض ملتقى دجاج الزينة، والذي تم إقامته بالأمس، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نوعا من أنواع الدجاج يسمى فراخ اللامبورجيني وهو أسود اللون من حيث الشكل واللحم والعظام، ويبلغ سعرها كوجبة في المطاعم، 12 ألف جنيه، ووزنها لا يتعدى الكيلو ونصف، وفي حين استيرادها، يبلغ سعرها 7 الآلف جنيه، وفق ما قاله ياسر دقادوس أحد أعضاء لجنة التحكيم لـ«الوطن».

فراخ اللامبورجيني للحوامل

وأضاف دقادوس، أن الفراخ اللامبورجيني أصبحت متوفرة في مصر، ومنها سلالات كثيرة، يصل سعرها إلى مبالغ مالية كبيرة، ويتم استيراد الأسرة منها الخارج، وتكون عبارة عن ديك وفرختين، ويتم تاصيلها في مصر، جينياً ووراثيا والتعامل معها، لكي تتكيف على الأجواء المناخية في مصر.

وقالت الدكتورة هبة الحمامي استشاري التغذية العلاجية، لـ «الوطن» أن الفراخ اللامبورجيني، تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات، ومضادات الأكسدة، ويحافظ على النظر، وأيضاً غني بمادة الحديد، التي تحمي من الأنيميا، إلى أنها من الوجبات الغذائية الصحية للسيدات الحوامل، لاحتوائه على الكالسيوم، وفيتامين b12، ويتناولها معظم النساء الحوامل بدول شرق آسيا، والصين، لما لها من خصائص غذائية عالية.

أنواع الفراخ بالمعرض

والجدير بالذكر أن مدينة طنطا شهدت بالأمس تنظيم معرض دجاج الزينة، الذي يتم تنظيمه للمرة الثانية على مستوى الجمهورية، وشارك في هذا المعرض أكثر من 70 مربيا للدجاج الزينة، وذلك من أجل تطوير مهنة مربي دجاج الزينة، ودعم الهواة والمبتدئين، وكانت أنواع الدجاج الموجودة في المعرض، هي «براهمة، سرما، جافا، سبيل بوت، قطني، كوشن قزم، فتنامي، حجازي، لا مبورجيني، وشابوه، كسامو قزم، سلطان عماني، جيرسي، وين دوت»، وأنواع أخرى.