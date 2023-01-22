بدء تأسيس أول فريق كرة قدم خماسي للفتيات في جنوب سيناء «صور»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إطلاق شارة البدء لتكوين أول فريق كرة قدم للكرة النسائية في المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تشجع الرياضة بكل أشكالها، وتوفر في مراكز الشباب والأندية كل الاحتياجات اللازمة لإعداد فرق تشارك في البطولات.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه كلف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لإعداد فرق كرة قدم نسائية تشارك في مسابقات الجمهورية، مثل فرق الرجال.

منتخب خماسي

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، إنه جرى إقامة منافسة للفتيات في مجال الكرة الخماسية لاختيار اللاعبات اللائي يمثلن جنوب سيناء في البطولات المحلية.

وتابع، بأن المنافسات جرت على ملعب نادي شرم الشيخ الرياضي تحت إشراف أحمد مسعد وكيل المديرية، بهدف اختيار أفضل العناصر لتمثيل جنوب سيناء، والذي سيشارك في اللقاء المجمع بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري.

المنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة

وأكد «فتحي»، أن المنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة مستمر في تدريباته بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ، والتي بدأت منتصف يناير الجاري حتيى 11 فبراير المقبل.

وتابع، بأن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قررا توفير كل سبل الرعاية للمنتخب بهدف تشجيع السياحية الرياضية في شرم الشيخ.