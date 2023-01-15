المنتخب الإيطالي لكرة الماء يقيم معسكره في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن السياحة الإيطالية تمثل أحد أهم الجنسيات السياحية في شرم الشيخ، وكانت تحتل المرتبة الأولى بين الجنسيات الوافدة إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى السياح الايطاليين يفضلون شرم الشيخ التي تتميز بالطقس المعتدل في الشتاء والبحر والثروات الطبيعة.

معسكر تدريبي

وأوضح المحافظ أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل اليوم الاحد المنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة بشرم الشيخ لإقامة معسكر تدريبي تنشيطا للسياحة الرياضية بالمدينة، والمعسكر يمتد خلال الفترة من 14/1 حتى 12 /2 /2023 بمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ.

كان في استقبال الفريق محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحى محمود معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة الشباب والرياضة، والعلاقات العامة بالمحافظة، والعلاقات العامة بالمطار.

الترويج المنشآت الرياضية

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أن الهدف من إقامة هذه المعسكرات هو الترويج للمنشآت الرياضية و تنشيط السياحة الرياضية في جنوب سيناء خاصة في ظل دفء المياه بجنوب سيناء واعتدال الطقس في الوقت الذي تنتشر فيه الثلوج بمعظم دول أوروبا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح أنه يوجد بنية تحتية بشرم الشيخ إلي جانب وجود منشآت الرياضية، متابعا أن ضمن خطة الترويج لمصر بالخارج ومنشآتها الرياضية من خلال دعوة الجهات العالمية المسئولة عن تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية الكبرى لإقامة مثل تلك الأحداث على أرض مصر لما تملكه من مقومات سياحية وقدرات تنظيمية رياضية كبيرة.