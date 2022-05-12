وصول بعثة المنتخب الإيطالي للمشاركة في بطولة أفريقيا للرماية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، أبطال العالم في الرماية الإيطاليين، وذلك للمشاركة في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022، والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة من 12 وحتى 15 من مايو الجاري.

وتأتي المنافسة ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علمًا بأن مصر نظمت 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية، وتجري البطولة بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

البعثة تشارك في بطولة أفريقيا الثامنة للرماية على للأطباق المروحية2022

وحرص اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، على متابعة مراسم استقبال الوفود بحضور أحمد سعفان عضو اللجنة المنظمة، وذلك من المطار وحتى فندق الإقامة مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة لهم من إقامة ووسائل النقل وميادين التدريب، وتقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية لكل الدول الضيوف على أرض مصر.

وتقام فاعليات البطولة الإفريقية الثامنة تحت رعاية «روابط» على الملاعب الدولية لنادى الصيد، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للرماية منذ عام 2010.

وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي «قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات».

البطولة تقام بمشاركة 250 رامٍ ورامية

وحصلت مصر على كأس الرئيس في أغلب الفئات، وذلك ضمن فاعليات البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة جاء في المسابقه المفتوحة مهند شلش وحصل على كأس الرئيس، وفي الماستر (فوق السن) مجدي شفيق، وفي الرواد حصل هاورد بات، وفي الرجال هاري فارتان، وجاء في الناشئين رمزي رزق علواني، وفي السيدات النائبة سحر طلعت مصطفى، وحصلوا على كأس الرئيس.

دعم مستمر لأبطال الرماية

كان اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أعرب عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في اليوم الأول للبطولة الأفريقية الثامنة للرماية علي الأطباق المروحية، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي للرماية، أشار إلى أن تنظيم البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورساله إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم، بعد أن حصلت مصر على احترام العالم أجمع بالتنظيم الرائع الذي تقدمه مصر في جميع الألعاب وتجهيز كامل في جميع ملاعب وميادين مصر.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.