إصابة شخص في حادث اصطدام دراجة نارية بـ «ميكروباص» على طريق الزقازيق

شهد طريق «الزقازيق-منيا القمح»، بمحافظة الشرقية، اصطدام دراجة نارية بسيارة «ميكروباص»، ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة بنزيف وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حادث سير مروري بالقرب من قرية الزنكلون

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الأهالي بوقوع حادث سير مروري بالقرب من قرية الزنكلون على طريق الزقازيق منيا القمح، حيث اصطدام قائد الدراجة النارية بالسيارة الميكروباص من الخلف، ما أسفر عن إصابته بنزيف، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

انتقلت الأجهزة الأمنية بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة والدراجة النارية، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.