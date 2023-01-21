مصرع سائق «دليفري» وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم أمام مصنع سكر أبوقرقاص

لقي سائق «دليفري» مصرعه، وأصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام مصنع سكر أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم أمام مصنع السكر

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «3864 ن س ل»، ثمناية، ودراجة نارية، أمام مصنع سكر أبوقرقاص على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان».

المتوفى شاب يعمل سائق دليفري

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، مما أسفر عن مصرع عبد الرحمن عامر، 21 عاما، سائق دليفري، مقيم بقرية أتليدم، وكان يقود الدراجة النارية.

وأصيب في الحادث كل من عالية ربيع، 52 عاما، ومحمد محمود، 60 عاما، ورانيا محمد، 55 عاما، ومحمود محمد، 25 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية أتليدم، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي بأبوقرقاص لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.