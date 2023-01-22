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مواعيد القطارات 2023 على خطوط الوجه القبلي

كتب:

كريم روماني
10:00 ص | الأحد 22 يناير 2023
انتظام حركة القطارات - صورة أرشيفية

انتظام حركة القطارات - صورة أرشيفية

كشفت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات 2023 على خطوط الوجه القبلي، حيث جرى تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، بداية من يوم 26 يناير الحالي، إلى جانب القطارات التي تعمل بصفة يومية، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

مواعيد القطارات 2023 على خطوط الوجه القبلي

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد القطارات 2023 على خطوط الوجه القبلي، كما يلي.

1- قطار رقم 1902 القاهرة - أسوان: 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP: يتحرك من القاهرة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP: الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP: الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان: الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان: الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر: الساعة 01:00 ظهرًا.

تعليمات مهمة بشأن تذكرة القطار

وشددت هيئة السكة الحديد، على جميع الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية عليها، لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبا لدفع لغرامة وحفاظا على موارد الهيئة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.