مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس اليوم الأحد 

كشفت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية والعكس، مطالبة جميع الالتزام الكامل بتعليمات استقلال القطارات طول الرحلة، لافته إلى استمرار العمل لتطوير الخدمات المقدمة للركاب بصفة مستمرة.

مواعيد القطارات من الإسكندرية - القاهرة

تُقدّم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مواعيد القطارات 2023 «الإسكندرية - القاهرة»، كما يلي.

1- قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة: 6.00 صباحًا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 7.00 صباحًا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة: 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة: 11.30 صباحًا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة: 1:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 2:00 ظهرًا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة: 3:00 عصرًا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة: 3:30 مساءً.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز»: 3:40 مساءً.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان: 5:00 مساءً.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز»: 5:20 مساءً.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة: 18.00 مساءً.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 19.00 مساءً.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP: الساعة 20.00 مساءً.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة: 20.10 مساءً.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP: الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات 2023 من القاهرة - الإسكندرية

كما ترصد «الوطن»، مواعيد القطارات 2023 من «القاهرة - الإسكندرية»، كما يلي.

1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»: 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية: 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية: 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»: 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية: 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية: 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر: 2:00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية: 2:25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 3:00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية: 3:20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية: 4:00 مساءً.

13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية: 5:10 مساءً.

14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP: الساعة 6:00 مساءً.

15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP : الساعة 7:00 مساءً.

16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية: 8:15 مساءً.

17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP: الساعة 10:30 مساءً.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة على المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينتج عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.