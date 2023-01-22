«البرلمان العربي» يكرّم رئيس «الشورى العماني» لجهوده في خدمة قضايا الأمة

كرّم البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم، رئيس مجلس الشورى بسلطة عمان خالد المعولي، لجهوده في خدمة العمل المشترك.

وقدّم العسومي، وسام التميز البرلماني العربي، لخالد المعولي الذي يعد أول رئيس منتخب لمجلس الشورى بسلطة عمان، خلال جلسة البرلمان العامة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

وقال العسومي ـ في كلمة له اليوم عقب افتتاح الجلسة العامة للبرلمان العربي ـ إنّ التكريم يأتي لدوره في العمل التشريعي في سلطنة عمان ودوره في العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

إشادة برلمانية

من جهته، أشاد المعولي ـ في كلمة له ـ بدور البرلمان العربي في تطوير العمل العربي المشترك، والمحافظة على القيم والمكتسبات العربية، معربا عن شكره للبرلمان لهذا التكريم، وقال: «نثمّن التعاون بين مجلس الشورى بسلطنة عمان والبرلمان العربي، وماضون في تعزيز الشراكة والتنسيق بما يضمن المشاركة الفعالة للبرلمان العربي وأعضائه في المحافل الدولية والإقليمية، وإبراز جهود البرلمان العربي في القضايا العربية».