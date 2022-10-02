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رئيس الشيوخ يهنئ «العسومي» بعد اختياره رئيسا للبرلمان العرب

كتب:

ولاء نعمة الله ومحمد يوسف
12:37 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لـ عادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة اختياره رئيساً للبرلمان العربي لفترة ولاية ثانية، مؤكّداً أنَّ «الاختيار يعكس  ثقة أعضاء البرلمان العربي الكاملة في قدرة وكفاءة عادل العسومي في مواصلة حمل أمانة رئاسة البرلمان العربي، تلك المؤسسة العظيمة التي لا تألو جهداً في العمل والسعي نحو تحقيق مصالح الشعوب العربية»

مصالح الشعوب العربية

ودعا رئيس مجلس الشيوخ لـ العسومي بالتوفيق والسداد في ولايته المقبلة، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ على توطيد أواصر التعاون مع البرلمان العربي دعماً للنهوض بمصالح الأمة العربية في كل الاتجاهات.

عبدالرازق يهنئ علاء عابد بإعادة انتخابه نائباً لرئيس البرلمان العربي 

كما هنأ «عبدالرازق» النائب علاء عابد عضو مجلس النواب على إعادة انتخابه نائباً لرئيس البرلمان العربي متمنياً له النجاح والتوفيق في خدمة بلاده وأمته العربية.

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