تأجيل دعوى منع بيكا وشاكوش من الغناء لجلسة 7 مايو

قررت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة مجلس الدولة اليوم ، تأجيل الدعوي القمامة من المحامي هاني سامح، التي طالب فيها بالغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين، لجلسة 7 مايو المقبل .

طلب التأجيل لتصحيح شكل الدعوى وإدخال النقيب الحالي

وحضر المحامي اليوم وطلب التأجيل لتصحيح شكل الدعوى وإدخال النقيب الحالي الفنان مصطفي كامل بدلاً من النقيب السابق هاني شاكر وللاطلاع على تقرير مفوض الدولة.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

محام: قرار منع المهرجانات يفرض أذواق معينة على المستمعين

وجاء في الدعوى أنَّ «التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبدالحليم إلى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها».

بطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية

الدستور يحمي حقوق الفن وقال المحامي، إنَّ «نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت الى سلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».