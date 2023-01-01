أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين من النيابة العامة إلكترونيا 2023

https://www.elwatannews.com/news/details/6304239

تقدم النيابة العامة عدد من الخدمات إلكترونيًا للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك للتوفير على المواطنيين الكثير من الوقت والمجهود، حيث يمكن الحصول على تلك الخدمات بطريقة سهلة من داخل المنزل عن طريق إتباع عدد من الخطوات المبسطة.

خدمات النيابة العامة إلكترونيًا

أما عن تلك الخدمات التى تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا للمواطنيين 2023 من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة وإتباع الخطوات التى تنتهى بالحصول على الخدمة وتكون أولى الخطوات عن طريق الدخول على الموقع من خلال الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

وأبرز تلك الخدمات التى تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا خدمات نيابات المرور والتى تتضمن الاستعلامات والتصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات، وكذلك خدمات وثائق الأحوال الشخصية وتتضمن خدمة الوثائق الشخصية، وخدمة متابعة الطلبات وخدمة متابعة البحث اليدوي وخدمة إلغاء الطلب، كما تقدم النيابة العامة خدمات نيابة الأسرة وخدمات النيابات الجنائية.