قبل مصطفى كامل.. فنانون جلسوا على عرش نقابة الموسيقيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت اليوم.

استقالة هاني شاكر

وقبل تولي مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين، سبقه عدد من الفنانين، وكان من بينهم الفنان هاني شاكر الذي سبق «كامل» مباشرة، إذ تولى المنصب منذ عام 2015 وحتى عام 2022 قبل أن يعلن استقالته مؤخرا بسبب عدة أزمات واجهته مع النقابة.

مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بعد سحب الثقة من «درويش»

وقبل الفنان هانى شاكر جلس عدد آخر من الفنانين على مقعد نقيب الموسيقيين من بينهم الفنان إيمان البحر درويش الذي تولى المنصب عام 2011 لمدة عام واحد، إذ اشتددت الأزمات وجرى سحب الثقة منه وحل محله الفنان مصطفى كامل كنقيب حتى عام 2015 وتولى هاني شاكر المنصب بعدها.

كما تولى منصب نقيب الموسيقيين قبل 2011، الموسيقار منير الوسيمي الذي فاز بالمقعد في 2007 واستمر حتى 2011، وهناك أيضا الفنان حسن أبو السعود الذي تولى المنصب من 2003 وحتى 2007، وكذلك حلمي أمين وصلاح عرام وأحمد فؤاد حسن.