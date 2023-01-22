سفير الاتحاد الأوروبي: الابتكار في مجال المنسوجات والجلود يحقق التنمية

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الابتكار في مجالي المنسوجات والجلود ليس رفاهية، لأنهما عنصران رئيسيان لتحقيق التنمية المستدامة ونمو التجارة والاقتصاد المحلي، وتطوير نوعيات منتجات جيدة تؤدي لتنافسية كبرى، لذا يعمل الاتحاد الأولاوبي على التعاون والشراكة في هذا المجال.

الاتحاد الأوروبي يدعم المشروعات المتوسطة

وأشار «برجر»، خلال كلمته في مؤتمر «شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود CRE@CTIVE»، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نموها وتوفير فرص العمل عبر مشروعات عدة تساعد نحو 70% من القطاع الخاص العامل بهذا المجال، وتشمل الجهود بناء الكوادر الفنية ودعم البحث العلمي، كما يدعم الاتحاد الأوروبي 3 مشروعات كبرى لاستهلاك الطاقة في مصر.

إعادة هيكلة المجال التجاري لجذب المستثمرين

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إعادة هيكلة المجال التجاري بشكل جيد حتى يأتي المستثمرون إلى مصر، كما يجب أن يتعامل البنك المركزي بشكل أفضل مع العمليات المالية التي تسهل عميلتي الاستيراد والتصدير، بجانب عقد الشراكات التي تدعم ذلك القطاع، مضيفًا أن رغم الحرب وتعقيداتها لا تزال مصر في وضع مثالي للاستفادة والنمو بهذا المجال.

يذكر أن المؤتمر جزء من أنشطة «NET-L@B» لمشروع «ENI CBC MED CRE@CTIVE»، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الابتكار بقطاعات النسيج والجلود والأحذية التقليدية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، من خلال تشجيع تطوير منتجات جديدة وسد الفجوة بين هذه القطاعات والصناعة الإبداعية.

وسيسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه تلك القطاعات والفرص وكيفية تحسين التعاون في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الأنشطة المستقبلية لـ«NET-L@B»، ومختبر «CRE@CTIVE» الإبداعي في مصر، لتنفيذ العديد من ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى فرص التواصل المتاحة للمبدعين ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الصناعة.