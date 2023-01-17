«غرفة الإسكندرية التجارية»: «أهلا رمضان» ساهمت في زيادة المعروض من السلع بسعر عادل

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ معارض أهلا رمضان خطوة ممتازة على طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة، ما يؤدي بدوره لزيادة المعروض من المنتجات أمام المواطنين بأسعار عادلة.

استقرار أسعار السلع

وأوضح المنوفي، في بيان عنه اليوم، أنّ تبكيرة تنظيم معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية كافة، قبل موعدها بنحو شهرين، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، خطوة مهمة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار، الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ما تسبب بدوره في زيادة أسعار السلع، لافتا إلى أنّ الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار السلع.

إعادة ضبط الأسواق

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية بنسبة خصم كبيرة، وأنّ جهودها مستمرة لإعادة الانضباط إلى الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب الجميع وبشكل دائم، من خلال التوسع في إنشاء المعارض لبيع السلع بأسعار مخفّضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير احتياجات المواطنين كافة من السلع بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.