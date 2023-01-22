أكلات تقتل جرثومة المعدة.. أبرزها العسل والثوم

يعاني بعض الناس من الإصابة بجرثومة المعدة، وهي بكتيريا تتكون داخل المعدة، وتعرف بأسماء عديدة منها الجرثومة الحلزونية أو البكتيريا الحلزونية أو الجرثومة الهضمية، وتؤدي إلى الشعور بعسر الهضم والشبع والحموضة وآلام في المعدة، ويبحث الكثير من المصابين بها عن طرق علاجها المنزلية الآمنة، وهناك أكلات تقتل جرثومة المعدة يمكن الاعتماد عليها للتخلص منها وعلاجها.

ومن الأكلات التي تقتل جرثومة المعدة، هي العسل حيث يعد العسل دواءً طبيعيًا وفيه شفاء للناس، وهو أبرز الأدوية الطبيعية المضادة للميكروبات، فالعسل به العديد من الإنزيمات الحية، والتي تقوم بإطلاق بروكسيد الهيدروجين، وهو مركب كيميائي معروف بقتل الجراثيم والعناصر غير المرغوب بها داخل الجسم، وينصح الأطباء بتناول ملعقة كبيرة من عسل النحل صباحًا لسلامة المعدة والوقاية من البكتيريا والجراثيم داخل الجسم، بحسب موقع «Food ndtv»، المتخصص في الصحة والطعام.

الثوم.. أكلات لقتل جرثومة المعدة

وهناك أطعمة تقتل جرثومة المعدة، منها الثوم، وهو مُضاد قوي للبكتيريا يحارب الفطريات والجراثيم داخل الجسم، حيث يقي من العديد من الأمراض، ويتناول الثوم على معدة فارغة صباحًا، ولقتل جرثومة المعدة، يجب تناول الثوم على معدة فارغة، فهو به مركب طبيعي للوقاية من الجراثيم يسمى «الأثيلين» وزيوت أخرى تطلق عند مضغ الثوم داخل الفم وبلعه.

الكركم.. للتخلص من البكتيريا داخل الجسم

للكركم فوائد عديدة أيضًا، وهي من أكلات قتل جرثومة المعدة، لأنه مضاد للبكتيريا ويحافظ على النظام الداخلي للجسم ونظافته، وبحسب الأطباء، وهناك مشروب يقتل الجراثيم داخل الجسم، وهو مشروب الكركم المغلي، ويقي من مضاعفات جرثومة المعدة، كما يقوي مناعة الجسم أيضًا.

زيت جوز الهند.. أكلات تقتل جرثومة المعدة

زيت جوز الهند من الأكلات التي تقتل جرثومة المعدة، فهي مضاد للبكتيريا نتيجة احتوائه على الأحماض الدهنية والدهون الثلاثية، كما يحتوي على حمض اللوريك وحمض الكابريليك المفيدان في تعطيل نمو الفطريات والبكتيريا والفيروسات داخل الجسم، وهو مشروب جيد لقتل جرثومة المعدة ومنع نموها.

الليمون.. فوائد عديدة منها قتل جرثومة المعدة

ولليمون فوائد لا تعد ولا تحصي، أبرزها قتل جرثومة المعدة، حيث يعد الليمون مضاد للبكتيريا والفطريات التي تتكون داخل الجسم، وفي المعدة أيضًا، ويحارب الليمون البكتيريا بشكل كبير نظرًا لإحتوائه على فيتامين C، فشرب كوب من الليمون يوميًا يقي من تكون الجراثيم والبكتيريا ويوقف نمو جرثومة المعدة.

الحليب وزيت الزيتون.. أكلات تقتل جرثومة المعدة

والحليب له فوائد عديدة بسبب احتوائه على مركب لاكتوفيرين والغلايكوبروتين، حيث تساعد على منع نمو جرثومة المعدة.

زيت الزيتون له دور فعال في التخلص من جرثومة المعدة، وهو من أكلات قتل جرثومة المعدة، ويقلل من نموها، وله دور فعال وقوى في التخلص من البكتيريا التي تتكون داخل الجسم.

الشاي الأخضر وقتل جرثومة المعدة

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول، والتي لها دور فعال وكبير على مُحاربة العدوى والبكتيريا داخل الجسم، وهي من أكلات قتل جرثومة المعدة، ومن الطرق الفعالة في التخلص منها ومنع نموها داخل المعدة.

وهناك العديد من الطرق للوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، منها تجنب تناول الطعام السريع من المطاعم والمحلات، وتناول الماء غير النظيف، وتجنب تناول الطعام الذي لم يطهى بشكل جيد، وغسل الطعام جيدًا وغسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام.