نصائح لتقوية المناعة ومواجهة نزلات البرد.. ابتعدوا عن الأطعمة السريعة

يعتبر فصلي الخريف والشتاء، انتقاليان، حيث تضطرب فيهما الأجواء المناخية، وتتراوح بين مشمس صباحا وبارد ليلا، ما ينتج عنه إصابة الأفراد بنزلات البرد بشكل متكرر في وقت قصير، وقد تطول نزلة البرد إلى أكثر من أسبوع، ما يعني أن الفرد بحاجة إلى تقوية مناعته والحفاظ على جسمه.

وقال الدكتور أسامة فكري، استشارى الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية، لـ«الوطن»، إن هناك أسباب وراء مشكلة نقص المناعة منها عدم انتظام النوم ويتمثل في أن ينام الشخص نهارا ويستيقظ ليلا، فضلا عن الاعتماد على الأطعمة السريعة المليئة بالسعرات الحرارية ولكنها خالية من أي قيمة غذائية ، من بينها، المليئة بالدهون الدسمة، مثل الطعام «المقلي» والمشروبات الغازية.

وأشار الدكتور «أسامة»، إلى أن أول خطوة يقوم بها الإنسان لزيادة مناعته أمام نزلات البرد هو التوقف عن تناول الأطعمة السريعة وضبط مواعيد نومه، فضلا عن الحصول على جسم رياضي من خلال ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد، لأن السمنة تؤثر على المناعة بشكل إيجابى: «من الرياضات الجيدة لتقوية المناعة هي المشي، والحد الأدنى هو نصف ساعة يوميا وكلما زاد عدد ساعات المشي كلما كان أفضل».

التخلص من الضغوط والتوتر، خطوة أساسية لتقوية مناعة الجسم، بحسب الدكتور «أسامة»: «أحيانا الضغوط يكون لها تأثير جسدي مثل طفح حول الشفاه، والذي ينشط لدى الفرد عندما تكون مناعته ضعيفة».

نصائح لتقوية المناعة

ووجه استشارى الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية، عدة نصائح لتقوية المناعة، بحسب ما ذكرته الجمعية الأمريكية لأمراض القلب وهي كالتالي:

- تناول السمك على الأقل مرتين في الأسبوع وذلك .

- الإكثار من الطعام بالغنى بفيتامين c مثل: البرتقال، اليوستفندى، الكيوى والجوافة، الأطعمة التي تحتوي على ألياف ومضادات الأكسدة منها الفول، العدس، البصل، المكسرات.

- تناول حصة من الفاكهة والخضراوات، ويعني هنا الخضروات المطبوخة في المنزل والطازجة، بالإضافة إلى الفلفل الألوان، فيتامين د الموجود في منتجات الألبان مثل: الزبادي والذي يعتبر أهم من الحليب والبيض.

- «العرقسوس» من المواد الغذائية ذاتتأثير إيجابي على المناعة ولكن بدون احتوائه على السكر وبدون احتوائه بيكربونات الصوديوم، لأن الصوديوم «الملح» يضر بالمناعة.

- ضرورة شرب الماء بكثرة، لأن عدم شرب الماء يؤدي إلى الجفاف والذي يؤدي بدوره إلى نزيف في المعادن والفيتامينات وينعكس بالسلب على المناعة.

أكد الدكتور أسامة، على أن المكملات الغذائية لا تصلح أن تكون بديلا عن الأطعمة الصحية، وعلى الأفراد الالتزام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات التي تقوى المناعة، حيث أن المكملات ليست مفيدة بشكل كبير حسب ما وصلت به منظمة الصحة العالمية.