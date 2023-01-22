فوائد الشاي الأخضر على الريق.. القضاء على رائحة الفم ومعالجة آلزهايمر

فوائد الشاي الأخضر على الريق، كثيرة وصحية للغاية، غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين C، وفيتامين B، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ومن هذه الفوائد خسارة الوزن الزائد، خاصة أن الشاي الأخضر يحتوي على حمض «البانتوثينيك»، الذي يسهم في حرق الدهون وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي في الجسد.

فوائد الشاي الأخضر على الريق

ومن فوائد الشاي الأخضر على الريق، أنه يساهم في خفض الكوليسترول، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل فعال، كما أنه يعد مسيلا للدم ورفع مناعة الجسم، فضلا عن أنه يحتوي على القليل من المنبهات الطبيعية، ويساعد في تخفيف أعراض آلزهايمر، وذلك حسب ما ذكرته سالي فوائد في برنامجها المذاع على قناة النهار، «حياتك أحلى مع سالي فؤاد».

ما زالت فوائد الشاي الأخضر على الريق، لا تعد ولا تحصى، منها أيضا الوقاية من السرطان، خاصة أنه لديه القدرة على قتل ومنع الخلايا السرطانية من النمو فى الجسم، إذ تسهم مكونات الشاي الاخضر فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن أنه يبطئ عملية الشيخوخة.

الشاي الأخضر يحارب الفيروسات والبكتيريا

وتساعد فوائد الشاي الأخضر على الريق في تقوية المناعة، خاصة أنه يساعد في تعزيز المناعة، فضلا عن زيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، ويتميز الشاي الأخضر بعدة خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات أي «أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه»، إذا أن الشاي الأخضر له دور هام في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل الجسم، وذلك يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

خفض الكوليسترول، من ضمن فوائد الشاي الأخضر على الريق، خاصة أنه يعمل على خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز مستوياته، فضلا عن أنه يساعد في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام، وزيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، كما أنه يحتوي على على نسبة قليلة من الكافيين، وهذا يساعد في تقليل الشعور بالتعب وزيادة النشاط في الجسم.

القضاء على رائحة الفم الكريهة ودعم صحة الدماغ

القضاء على رائحة الفم الكريهة، تعد من أبرز فوائد الشاي الأخضر على الريق، خاصة أنه يساعد على التخلص من مشكلة الجفاف والقضاء عليها، مما تجعله يقضي على رائحة الفم الكريهة، كما أنه يعد كحاجز دموي يعزز التمايز العصبي، ويدعم صحة الدماغ، ويعمل على موازنة نسبة السكر في الدم، فضلا عن أنه يوفر الحماية ضد هشاشة العظام وهشاشة العظام.