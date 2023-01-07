وفاة طبيبة أثناء عملها بمستشفى طنطا الجامعي.. هبوط حاد في الدورة الدموية

لفظت طبيبة في العقد الثالث من العمر، تدعى يارا محمد السقا، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طنطا الجامعي، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء ممارستها مهام عملها بقسم القلب والأوعية الدموية، وحاول زملاؤها عمل الإسعافات الأولية لها في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وقال يسري السقا، عم الطبيبة المتوفاة، وأحد أهالي قرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، لـ«الوطن»، إن الطبيبة الراحلة تدعى يارا محمد عيد السقا، وهي من دفعة 55 طب طنطا، وتعمل مدرس مساعد بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة طنطا، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء عملها في مستشفى طنطا الجامعي، وحاول الأطباء إنقاذها وعمل الإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة.

تشييع جثمان الطبيبة

وأضاف وائل مزروع، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، أن الطبيبة المتوفاة مقيمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ فترة طويلة، ووالدها يعمل طبيب في إحدى الدول العربية، وجرى تشييع الجثمان عقب الانتهاء من صلاة العصر، وأداء صلاة الجنازة عليها بالمسجد الكبير بقرية سملا مركز قطور، مسقط رأسها، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على وجوه الأهالي.

وأشار أنها كانت تتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية، بالرغم أنها كانت تقيم في مدينة طنطا، إلا أنها كانت لا تتواني عن تقديم المساعدة لأهل قريتها حال تواجدهم بمستشفى طنطا الجامعي، وتقوم بالذهاب والاطمئنان عليهم.