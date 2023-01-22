خبير اقتصادي: إشادة البنك الدولي بالصناعة في مصر شهادة ثقة

ذكر البنك الدولي في تقرير، أن مصر تعتبر من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أشاد من نجاحها المتفاوت في قدرتها على اجتذاب الاستثمارات وأن يتم إنشاء مناطق صناعية على نحو متزايد بعيدا عن المدن السكنية.

وأعرب الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عن سعادته في إشادة البنك الدولي لمصر، موضحا أنه أمر جيد بالتأكيد لأنها تلفت نظر المستثمرين الدوليين بالبحث عن الفرص المتاحة للاستثمار في مصر وخلافه.

خبير اقتصادي يوضح ما يخص المناطق الصناعية

وأضاف «أنيس»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه فيما يخص المناطق الصناعية لابد من التوضيح أن مصر لديها هدف وخط رئيسي للسياسية الاقتصادية المصرية هي الوصول إلى مئة مليار دولار كصادرات، ومن أجل تحقيق ذلك لابد من توافر 5 أمور، استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير ولعمل ذلك يجب تواجد تجمعات صناعية ويفضل إذا كانت مجاورة لمنطقة حرة لتوفير الكثير من الأشياء وبنية تحتية مختلفة وتقلل من تكلفة مد الخدمات الكهرباء، الطاقة، المياه.

وتابع الخبير الاقتصادي، ثانيا، تنافسية عالية في الحصول على العمال وذلك يخدم في رفع كفاءة العمالة، وثالثا، يزيد من كفاءة اللوجستيات أي النقل وتوفير المواد الخام، ورابعا التكامل ما بين الصناعات المختلفة في نفس المنطقة سواء االمشروعات لصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.

وأشار إلى أن كل ما سبق ذكره مميزات في المناطق الصناعية والتركيز عليها حاليا، وياحبذا إذا كانت المنطقة الصناعية تحتوي على الـ4 مميزات السابقة وتكون متوفرة بجوار منطقة تجارة حرة أو على ممر مائي عالمي مثل قناة السويس، حيث إنها توفر حرية في التجارة وتكاليف أقل ومعاملات ضريبية تميزية، كل ذلك مرتبط بتوفير المناطق الصناعية والتركيز عليها لتحقيق استثمار أجنبي المباشر للوصول إلى هدف مئة مليار دولار كصادرات.

أهمية إشادة البنك الدولي بنجاح مصر

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، أهمية إشادة البنك الدولي بنجاح مصر في إنشاء المناطق الصناعية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأنها تعتبر شهادة ثقة للاقتصاد، وقدرة مصر على اجتذاب الاستثمارات الأجنبيه، حيث إنها تفتح فرص أكبر لاكتساب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير.