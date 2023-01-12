البنك الدولي يتوقع ارتفاعا قياسيا للتضخم.. وحكومات أوروبية ربما تسقط بسبب الأزمة

يرث عام 2023 وضعاً عالمياً صعباً مرشحاً لمزيد من التعقيد على صعيد 5 أزمات رئيسية، أولاها بطبيعة الحال الأزمة الروسية الأوكرانية، والثانية: أزمة التغيرات المناخية، أما ثالثة الأزمات فهى المخاوف من تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا، ثم الأزمة الرابعة، وربما هى الأخطر، موجة غلاء عالمية ومخاوف من ركود، وبين تلك الأزمات هناك أزمة طاقة، وهى مرتبطة بدرجة أو بأخرى بالأزمة الروسية الأوكرانية.

المتوقع أن تتجه الأزمة الروسية الأوكرانية إلى التصاعد، بحسب الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير فى العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى قال، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن هناك مؤشرات تشير إلى أن الاتجاه نحو التصعيد وليس نحو التفاوض أو نحو المسار السلمى، ولفت إلى أن أول هذه المؤشرات استمرار الدعم العسكرى اللا محدود من جانب أمريكا لأوكرانيا. ولفت إلى أن الأمر الثانى هو تعنت الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى الذهاب إلى التفاوض ووضع شروط تعجيزية لأى مفاوضات. وقال خبير العلاقات الدولية إن المؤشر الثالث فى المقابل أن روسيا أيضاً والرئيس الروسى فلاديمير بوتين زاد من عملية التعبئة العسكرية، موضحاً أنه أعلن عن استراتيجية دفاعية جديدة تشمل إدخال منظومات وصواريخ مهمة فى الحرب، ومنها بالطبع الصاروخ الشيطان، مؤكداً أن هناك رهاناً من جانب كلا الطرفين على الخيار العسكرى، وبالتالى من المتوقع أن يشهد العام المقبل مزيداً من التصعيد.

أزمة التغيرات المناخية كانت عنواناً عريضاً لعام 2022، خصوصاً مع انشغال العالم بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عن جهود مواجهة التغيرات المناخية أو البطء فى تنفيذ عدد من الالتزامات، خصوصاً تمويل الدول المتضررة، وفى هذا السياق، يرى الدكتور سيد صبرى، منسق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ سابقاً، أن أزمة التغيرات المناخية مرشحة للتفاقم فى 2023 فى ظل عدم وجود مؤشرات بأن العالم مقبل على خطوات جدية للتعامل معها.

استشاري مناخ: نخشى «الظواهر الجامحة»

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون العالم أمام مجموعة من الظواهر المناخية الجامحة أو الضارية التى يصعب السيطرة عليها مثل الأعاصير الترابية والمدارية والرملية. وأكد استشارى المناخ أن الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية إن لم تتفاقم فإنها على الأقل ستكون مثل عام 2022 الذى كان عاماً صعباً.

فى 11 أكتوبر المنصرم، أصدر البنك الدولى تقريراً عبر موقعه الإلكترونى يتناول فيه وضع الاقتصاد العالمى، وتوقع بالنسبة لعام 2023 أن يتواصل ارتفاع معدلات التضخم عما كانت عليه منذ عقود، ومن ثم يتواصل ارتفاع تكلفة المعيشة.

«اقتصادي»: الركود سيسيطر على دول العالم

فى هذا السياق، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن العالم يدخل بالفعل فى حالة ركود كبيرة، وحالة الركود مصحوبة بمجموعة من الأزمات التى حتى لو انتهت الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن تأثيرها سيبقى مستمراً ولفترة طويلة. ولفت «العمدة» إلى أمر وصفه بالخطير خلال الفترة الأخيرة، وهو اتجاه كثيرين فى العالم ككل إلى الاقتصاد الريعى، أى الاتجاه نحو الذهب والعقارات والأراضى والدولار، وكل هذه الأمور غير منتجة.

خبير: موظفو القطاع الخاص مهددون بفقد وظائفهم

ويتوقع «العمدة» مواصلة الدول الإجراءات الاقتصادية للنشاط الاقتصادى، مضيفاً أن حالة الركود العالمية ستنعكس على الأفراد فى العالم ككل، من خلال ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وكذلك من المتوقع أن يفقد كثيرون وظائفهم فى القطاع الخاص، كما أن السلع الترفيهية لن يكون من السهل الحصول عليها وسترتفع أسعارها، أيضاً سيكون هناك مزيد من التداعيات على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. الأصعب كان توقع مصرف ساكسو بانك الدنماركى الشهير استقالة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وصعود مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف إلى قصر الإليزيه، كما توقع فوز حزب العمال بالانتخابات وتنظيم استفتاء جديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى، توقع أيضاً خروج مجموعة الأوبك، بالإضافة إلى الصين والهند، من صندوق النقد الدولى.

وتقول صحيفة «إل باييس» الإسبانية، التى نقلت توقعات البنك، إن البعض يرى أن توقعات ساكسو بنك هدفها الإثارة، إلا أن توقعات البنك السابقة كانت صحيحة، إذ توقع ستين جاكوبسن، رئيس قسم المعلومات وكبير الاقتصاديين فى «ساكسو بنك»، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016، وتوقع صعود عملة البيتكوين فى 2017، وفى عام 2008 كانت له توقعاته بشأن انهيار سوق الأسهم.

وذكر العديد من التقارير الغربية بكل ثقة إنه لا يوجد ضوء فى نهاية النفق بشأن التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أو السياسية فيما يتعلق على وجه الخصوص بأزمة تايوان، التى تصاعدت بشكل كبير عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضى. بدورها تقول الدكتورة إيمان زهران، الباحثة فى العلاقات الدولية، إنه ما زال من المبكر حسم المسألة الصينية الأمريكية سياسياً وأمنياً، على الرغم من الانفراجة التى جاءت فى أعقاب قمة «بايدن - شى» فى إطار مجموعة العشرين فى نوفمبر 2022، وأضافت، أن الخلافات لا تزال قائمة، ومن المرجح استمرارها، وذلك على عدد من المستويات، أولاً: الملف التايوانى، وثانياً القواعد والمعايير التكنولوجية، وثالثاً: حركة التجارة البينية والسياسات الصينية حول مبادرة الحزام والطريق، ورابعاً: الملفات النوعية ذات الخلافات المتبادلة مثل ملف حقوق الإنسان. وذكرت أن أكثر الملفات المرشحة لعودة الاشتباكات الصينية الأمريكية هو ما يتعلق بسياسة كل منهما تجاه القضية التايوانية.

أزمة الطاقة ربما توصف بأنها محصلة للأزمات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بمسار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفى 2022 ارتبطت بأزمات معيشية جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة، كما رافق ذلك احتجاجات فى عدد من العواصم الأوروبية. الأستاذ طارق البرديسى، الخبير فى العلاقات الدولية، يرى أن أزمة الطاقة ربما تطيح ببعض الحكومات الأوروبية فى 2023، وأوضح، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، أن الدول الأوروبية هى الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة فى ظل الخلافات الروسية الأمريكية الأوروبية.