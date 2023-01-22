مستشار البنك الدولي: خطورة الأزمات العالمية المتتالية تكمن في حالة الضبابية

قال الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، إن خطورة الأزمات العالمية المتتالية تكمن في حالة الضبابية واللايقين التي نشهدها، مشيرًا إلى أن العالم مر بكثير من الأزمات منذ 1929 والتي لها نفس تداعيات الفترة الحالية، بداية من الأزمة المالية العالمية مرورًا بكوفيد 19 حتى الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن حالة الضبابية أهم ما يميز هذه الأزمة، حيث لا يستطيع أحد التنبؤ بما يمكن حدوثه مستقبلا.

العقوبات بين طرفي النزاع تؤثر على الخريطة العالمية

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن العقوبات الاقتصادية التي تستخدم بين طرفي النزاع تؤثر بشكل كبير على الخريطة الاقتصادية العالمية وليس فقط التداعيات الاقتصادية، متابعا «لا أحد يعرف هل سيستمر الدولار كعملة عالمية معترف بها أم سيحل محله الروبل الروسي، وأيضا الطاقة وكيفية شرائها وتداولها بين الدول وبعضها البعض، هل ستستمر بالدولار أم ستتغير، وماهي التداعيات الاقتصادية على باقي دول العالم في هذا الأمر».

الأزمات الحالية تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية

وتابع مستشار البنك الدولي: «نحن بصدد عالم متعدد أو متناهي القطبية من الناحية الاقتصادية، وبالتالي هذا أيضًا مرهون بالناحية السياسية، أي أن الخريطة الاقتصادية هي التي ستشكل الخريطة السياسية»، موضحًا أن الأزمات الحالية تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وتزيد من المخاوف لدى المستثمرين خاصة في ظل حالة اللايقين التي تحيط بالأزمة.