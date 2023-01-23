موعد بداية شهر أمشير «أبو الزعابيب».. الطقس خلاله يتصف بالرياح الشديدة

بعد الدخول في النصف الثاني من شهر طوبة 2023، يبدأ الملايين في التساؤل لمعرفة متى موعد شهر أمشير، وهو الشهر التالي لطوبة مباشرة والمشهور والمعروف عنه أنه مليء بالرياح الشديدة، ويعرف بـ«أبو الزعابيب».

شهر طوبة يتبعه أمشير

وقد بدأ شهر طوبة العام الحالي 2023، بحسب التقويم القبطي، يوم الاثنين 9 يناير 2023، ويستمر لمدة 28 يوما، وبذلك فهو ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023 ويتبعه أمشير.

شهر أمشير سماته نشاط الرياح

وبحسب التوقيت القبطي، فإن شهر أمشير يلي شهر طوبة ويكشف خبراء الأرصاد، أن أنه شهر تكثر به الرياح مع موجات من البرد، ويعتقد الناس أنه يختلس 10 أيام من شهر «طوبة» الذي يسبقه.

وتتغير وتتبدل اتجاهات الرياح بحسب وصف شهر أمشير في التوقيت القبطي وفي نهايته يتغير اتجاه الرياح فتهب من الجنوب بعد أن كانت شمالية شتوية مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.

كما لشهر طوبة صفات يتميز بها مثل انخفاض في درجات الحرارة على كافة محافظات مصر، وتشير التقويمات القبطية أن المصريين القدماء كانوا يهتمون بشهر طوبة منذ العهد الفرعوني لارتباطه بالمواسم الزراعية والحصاد، ويتميز بأنه أحد شهور النماء والخير الوفير في الزراعة.

شهر أمشير يبدأ 8 فبراير وفقا للتقويم القطبي

وبحسب التقويم القبطي، فإن شهر أمشير هو الشهر السادس من التقويم المصري، وفي التقويم الجريجوري يبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس، وعن تسميته بهذا الاسم فهو مشتق من مجير وهو رمز الريح لدى قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.