موعد نهاية شهر أمشير وانتهاء الزعابيب.. «الجو هيتحسن في هذا الوقت»

شهدت مصر خلال الساعات الماضية، حالة من نشاط الرياح والأتربة في مختلف الأماكن، وهذا ما يحدث بشكل مستمر في شهر أمشير، الذي يعرف بشهر الزعابيب، لذا يتساءل الكثيرون، عن موعد انتهاء شهر أمشير.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية شهر أمشير ستكون بعد غد الأربعاء الموافق 9 مارس الجاري.

موعد انتهاء شهر أمشير

قالت «غانم»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بنهاية شهر أمشير الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، سيبدأ شهر برمهات من 10 مارس حتى 8 أبريل، لافتة إلى أنه بعد انتهاء شهر أمشير، من المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية والطقس في التحسن، كما تقل حركة نشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 17.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.