«الأرصاد»: 34 مدينة الأعلى برودة الأربعاء ثالث أيام شهر طوبة

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الأربعاء ثالث أيام شهر طوبة، وعدد المدن والمحافظات الأكثر برودة 34، والأكثر دفئاَ 9، وتتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية الحادة على كافة الأنحاء.

المدن والمحافظات الأكثر برودة درجات الحرارة

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الأربعاء تكون المدن والمحافظات الأكثر برودة هى سانت كاترين 3 درجات مئوية، ونخل 5 درجات، والوادى الجديد 7 درجات، والأقصر وأسيوط والمنيا 8 درجات سيوة والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا وأسوان وأبو سمبل 9 درجات مئوية.

كما تضمن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة «العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والعريش والسلوم 10 درجات مئوية، والقاهرة وبنها ودمنهور وووادى النطرون والمنصورة وطنطا والإسماعيلية والسويس ورفح ورأس سدر والعلمين الجديدة ومرسى مطروح و11 درجة،و كفر الشيخ وشبين الكوم وطابا والإسكندرية 12 درجة مئوية».

المدن والمحافظات الأكثر دفئاً

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة، إن المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هي شلاتين العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية، وأبو رماد العظمى 24 أما الصغرى 16 درجة، وشرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14 درجة، والغردقة العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومرسى علم العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ورأس غارب العظمى 22 والصغرى 13 درجة، وسفاجا 22 العظمى والصغرى 14 درجة، وحلايب العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ورأس حدربة العظمى 23 والصغرى 15 درجة.