سليم الذهبي يشعل حماس «نجوم الفن والإعلام» بأوبريت «مصر وشعبها الطيب» في قصر عابدين

أشعل الفنان السوري الدكتور سليم الذهبي، حماس نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، بأوبريت «مصر وشعبها الطيب»، خلال توزيع جوائز الدورة السابعة لمهرجان روائع الإبداع الدولي برئاسة الشاعرة الدكتورة هبة الشرقاوي، التي أقيمت داخل قصر عابدين التاريخي بوسط القاهرة.

كان ضمن المكرمين من نجوم الفن، سماح أنور، ليلى عز العرب، محسن محيي الدين، والقديرة سميرة عبد العزيز، والشاعر الدكتور سليم الذهبي، وحنان شوقي، لمياء كرم، والإعلامية نرمين مختار، والمنتج محمد سمير، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار الشخصيات بمصر والعالم العربي.

وتخلل الاحتفالية، أوبريت «مصر وشعبها الطيب» للفنان السوري سليم الذهبي، التي أشعلت حماس الجميع، بالإضافة إلى قصيدة رومانسية بعنوان «ما كنت أدري».

جدير بالذكر، أن سليم الذهبي سبق أن قدم أوبريت «جال الردى» لدعم الجيش المصري، والإشادة بقوة وبسالة رجاله.

وهي من كلمات نور الله قدورة، لحن رضوان نصري وأداء سليم الذهبي، وتشارك بالغناء به المطربة السورية زينة أفتموس، وإنتاج فيجن 3000.

كما قدم منذ فترة، أغنية جديدة احتفالا بعيد الشرطة المصرية تكريما لشهدائها، الذي يتخلله العديد من المشاهد التي تفتخر بالصناعة المصرية والسياحة، وخطوط طيرانها المدني، ونهر النيل الخالد، وتم تصوير الأغنية باسم «عيد الشرطة المصرية- 25 يناير»، ويفتتح مقدمته سليم الذهبي بحنجرته الذهبية المعروفة مقدما لعدد من أبيات أمير الشعراء أحمد شوقى عن مصر.

أما أوبريت «مصر.. وشعبها الطيب» من كلمات نور الله قدورة المعروف بمتنبي العصر، وحمل الأوبريت حالة من الحميمية تجاه مصر وأهلها، الذين يعيش وسطهم أسرته، وتحمل نفقات إنتاجه بطريقة الفيديو كليب، ويحتوي مشاهد أرشيفية تبرز أهم المعالم السياحية والأثرية لمصر ومحافظاتها من الجنوب وحتى الشمال.