أستاذ تاريخ لـ نشأت الديهي: إبراهيم باشا تعرض للظلم حيا وميتا

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا ظلم حيًا وميتًا، حيث أسس الجيش المصري الحديث، الذي يعد ركيزة الدولة المصرية.

أهمية إبراهيم باشا

وتابع «عفيفي» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن إبراهيم باشا فتح شرق البلاد، وكاد أن يصل إلى الأستانة، مشيرًا إلى أنه جاء إلى مصر وهو طفل صغير، وتعلم العربية وأصبح مصريًا، وقاد جنوده المصريين الذين كانوا في الأصل فلاحين، وكان يصف الجنود بأولاده.

إبراهيم باشا كان ينام مع جنوده على الأرض في البرد

وأضاف أن إبراهيم باشا كان ينام مع جنوده على الأرض في البرد، وأصيب بالسُل، وهذا ما ساهم في وفاته بشكل مبكر، مشيرًا إلى أنه تولى حكم مصر 6 أشهر، وهو نجل محمد علي باشا، وكل حكام مصر بعد ذلك كانوا من سلالة إبراهيم باشا.

ولفت إلى أن ميدان إبراهيم باشا تم تغيره لميدان الأوبرا، متسائلاً: «ألم يأن الأون لرد الجميل لهذا البطل الذي حافظ على العمق الاستراتيجي لمصر، من خلال الحروب في الشام، والحروب في إفريقيا، والاستانة؟»