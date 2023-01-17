نشأت الديهي يُشيد بسياسات البنك المركزي: إجراءاته عظيمة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، ببيان البنك المركزي الذي صدر الاثنين، للحديث عن الوضع الاقتصادي والسوق المصرفية في مصر خلال الفترة الماضية، موضحًا أن البنك المركزي أكد أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية منها زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو تحويلات المصريين بالخارج.

رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن البنك المركزي أكد رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية لأول مرة بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي، موضحًا أن البنك المركزي أكد تواجد طفرة كبيرة في مبالغ التداول خلال الأيام الماضية.

إجراءات وسياسات البنك المركزي عظيمة

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن إجراءات وسياسات البنك المركزي عظيمة، فالبنك المركزي أكد أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الـ 3 أيام الماضية، الأمر الذي سيجعل هناك فرصة قوية وكبيرة لدخول المنتجات في مصر والسيطرة على كل الأسعار.