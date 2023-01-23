مصرع 3 أشخاص في حريق منزل بإقليم «خاباروفسك» الروسي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، جراء حريق نشب في منزل خشبي بمدينة سوفيتسكايا جافان بإقليم «خاباروفسك» بالشرق الأقصى الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الأحد، شهدت روسيا، حريقا بمنزل في قرية «بافلوفكا» بمنطقة أمور جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع طفلان اثنين من مواليد 2008 و 2009.

وفي 10 يناير الجاري، أسفرحريق بمبنى إداري وسط «يوجنو ساخالينسك»، الواقعة جنوبي شرق «جزيرة سخالين» عن انهيار سقف طابق بالمبنى جزئيا، دون وقوع إصابات.