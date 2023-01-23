إنقاذ طفلة تناولت مبيدا حشريا عن طريق الخطأ في سوهاج

تناولت طفلة مبيدا حشريا عن طريق الخطأ بمركز سوهاج، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الطفلة المصابة لإسعافها ووضعها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة داخل مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بوصول المدعوة «هالة ع ع خ» سن 15 عاما طالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابة «بحالة إعياء» وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ادعاء تناول مادة سامة وتقيم دائرة مركز سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين إصابة الطفلة وبسؤال والدها «عبد الرحمن، ع» عامل 48 عاما أفاد بأنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة «مبيد حشري» عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة واسعاف الطفلة

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.