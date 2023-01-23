قناة إكسترا نيوز تبرز عدد «الوطن» عن ذكرى عيد الشرطة.. «رجال على العهد»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة 71، بعنوان «عيد الشرطة 71.. بطولات تاريخية ورجال على العهد».

الشرطة المصرية لها دور وطني

وقال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنّ الأمن من أهم معايير الاستثمار، موضحًا أنّ الشرطة المصرية لها دور وطني وتاريخ عريق منذ ثورة 1952، لذلك جرى اعتماد يوم 25 يناير عيد وطني، ذاكرًا دورها وتضحياتها في معركة الإسماعلية ضد الاحتلال الإنجليزي، حيث رفضوا ترك مواقعهم وإخلاء مديرية الأمن آنذاك، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 130 من رجال الشرطة.

الأمن أهم عناصر جذب السياحة والاستثمارات

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «EXTRA NEWS»، أنّ 25 يناير عيد وطني ليس للشرطة المصرية فقط ولكن لـ مصر بشكل عام، مؤكدًا أهمية دور الشرطة في كل المجالات، إذ إنّ الأمن أهم عناصر جذب السياحة والاستثمارات وغيرهما.