فعاليات ثقافية وعروض فنية في جنوب سيناء للاحتفال بعيد الشرطة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مديرية أمن جنوب سيناء ستنظم احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الشرطة.

وذكر «فودة» لـ«الوطن»،أنه سيُجرى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول غدا الثلاثاء، بحضور اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

احتفالية قصر ثقافة جنوب سيناء

وأكد أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إن قصور وبيوت الثقافة على مستوى مدن المحافظة نظمت عدة فعاليات للاحتفال بعيد الشرطة، مشيراً إلى أن مركز شباب أبو زنيمة عقد محاضرة على خلفية هذه المناسبة، بحضور مجموعة من رواد المركز من الشباب.

وأضاف، أنه جرى الحديث حول تكاتف الشعب مع رجال الشرطة والجيش من أجل الحفاظ على الوطن، وأن الشرطة هي الذراع الأخرى لحماية الوطن والمواطن مع القوات المسلحة.

عروض مسرحية

وأوضح وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، أنه تقرر إقامة عدد من العروض الفنية بقصر ثقافة شرم الشيخ والطور، توضح دور الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، على رفع الوعى الثقافي وتنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.