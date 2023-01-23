7 سيارات مستعملة وموفرة للوقود في مصر سعرها أقل من 100 ألف جنيه

شراء السيارات المستعملة أصبح اتجاها منتشرا وسائدا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السيارات عالميا، فضلا عن البحث عن سيارات موفرة للوقود والطاقة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.

سوق السيارات في مصر

وقال عادل محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهدا ارتفاعا في حركة البيع والشراء أكثر من سوق السيارات الجديدة بسبب اتجاه راغبي شراء السيارات لامتلاك سيارة مستعملة اقتصادية وموفرة في الوقود وقطع الغيار.

واستعر ض عضو رابطة تجار السيارات، خلال حديثه لـ«الوطن» أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلي.

أسعار السيارات المستعملة في السوق

جيب شيروكي 1994:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1996:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 75 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 63 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 92 ألف جنيه

دايو نوبيرا 1 1997:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81 ألف جنيه

هيونداي اكسنت 1999:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 68 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 84 ألف جنيه

كيا شوما 2001:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 69 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81 ألف جنيه

شيفروليه افيو 2005:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 85 ألف جنيه